Manchester aproveita tropeço do Arsenal e assume liderança

O 'Boxing Day', dia em que os ingleses trocam presentes de Natal, foi generoso para o Manchester United. A equipe de Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo goleou o Sunderland por 4 a 0, fora de casa, e assumiu a ponta do Campeonato Inglês, com 45 pontos. O novo líder foi beneficiado pelo tropeço do Arsenal, que ficou no 0 a 0 com o Portsmouth e fechou a 19ª e última rodada do primeiro turno com 44 pontos. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Manchester nem entrou com força total na visita ao Sunderland, penúltimo colocado e candidato ao rebaixamento. O técnico Alex Ferguson decidiu dar descanso a alguns titulares - como o argentino Tevez -, por conta de jogos previstos ainda para sábado e para o dia 1.º de janeiro. Mas Alex Ferguson não errou na tática - nem precisava, diante de um rival frágil. O Sunderland deu trabalho apenas no começo, na base da correria e da boa vontade. O time da casa começou a desmoronar aos 20 minutos, com gol de Rooney. Dez minutos mais tarde, Saha fez 2 a 0. E aos 47, Cristiano Ronaldo aumentou, em cobrança de falta certeira. O quarto gol veio aos 41 do segundo tempo, novamente com Saha, de pênalti. Assim, o Manchester foi para casa à espera de tropeço do Arsenal, que jogava no começo da noite desta quarta-feira. A torcida valeu a pena, porque o time do brasileiro Gilberto Silva empacou em futebol sem brilho e não saiu do zero em Portsmouth. Enquanto isso, não faltaram gols e emoção no duelo do Chelsea com o Aston Villa, que chegou a abrir vantagem de 2 a 0 - dois gols de Maloney. O Chelsea reagiu e virou, com Shevchenko (2) e o zagueiro brasileiro Alex, mas levou o terceiro do Aston Villa, com Laursen. Depois, o Chelsea passou à frente novamente, com o alemão Ballack. Mas, em cima da hora, o Aston Villa chegou ao empate final, no pênalti cobrado por Barry.