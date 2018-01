Manchester assume liderança provisória Em partida que abriu a nona rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, o Manchester United venceu o Leeds por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Inglês, com 22 pontos, dois a mais que Chelsea e Arsenal, confronto mais aguardado do dia. O autor do gol foi o capitão da equipe, o irlandês Roy Keane.