Manchester aumenta oferta por Ronaldinho O Manchester United decidiu comprar a briga com o Real Madrid para levar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e aumentou a oferta ao Paris Saint Germain pelo jogador. Agora, o clube inglês se diz disposto a pagar US$ 28, 5 milhões e contar com o futebol do meia. O treinador do clube inglês Alex Ferguson chegou a Paris na segunda-feira para ajudar nas negociações com o presidente do time francês, Francis Graille, informou nesta terça-feira o diário esportivo L?Equipe. Segundo o jornal, o Manchester elevou o valor inicial da transação, que era de US$ 24 milhões, mas ao que parece a intenção de Ronaldinho é compor o time de estrelas de Madri.