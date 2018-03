Manchester aumenta oferta por Ronaldinho O Manchester United iniciou uma nova investida para ter o atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, segundo especula nesta quarta-feira a imprensa francesa. Segundo fontes citadas pelo jornal esportivo L?Equipe, o clube inglês teria aumentado a proposta e estaria disposto a pagar 34 milhões de dólares pelo jogador. ?Agora o Manchester está muito perto das expectativas do PSG (clube com o qual o jogador brasileiro tem contrato)?, disseram a fontes ao L?Equipe. ?Vieram com bons argumentos. Praticamente é o que esperamos deles?, acrescentaram essas fontes. Ainda de acordo com o jornal francês, o Barcelona também teria feito uma boa oferta por Ronaldinho - cerca de 33 milhoes de dólares. Esse valor, no entanto, não incluiria outros jogadores. Se chegou a dizer na Europa que o clube espanhol pretendia rechear a proposta em dinheiro, com os passes do zagueiro Christanval e o meia argentino Riquelme.