Manchester aumenta vantagem na Inglaterra Favorecido pelos maus resultados dos principais adversários e por sua vitória diante do Bolton Wanderers, fora de casa, nesta quarta-feira, por 2 a 1, o Manchester United abriu uma vantagem de três pontos no Campeonato Inglês, após a disputa da 20ª rodada. O Manchester soma 49 pontos, contra 46 do vice-líder Arsenal, que só empatou, por 1 a 1, com o Everton, enquanto o Chelsea - terceiro classificado, com 42 pontos - perdeu, em casa, o clássico para o Liverpool por 1 a 0. Confira os demais resultados desta quarta-feira: Manchester City 1 x 1 Charlton 1, Middlesbrough 2 x 1 Fulham, Newcastle 1 x 0 Leeds, Southampton 0 x 0 Leicester, Tottenham 4 x 1 Birmingham e Wolverhampton 2 x 2 Blackburn.