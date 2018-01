Manchester: aumento de 48% no lucro Considerado o clube mais rico do mundo, o Manchester United continua aumentado suas riquezas. No balanço divulgado nesta segunda-feira, a equipe inglesa anunciou que teve na temporada passada um lucro 48% maior do que na anterior. Foram US$ 50,64 milhões de lucro no ano econômico que acabou dia 31 de julho. Apesar de ter comprado o zagueiro Rio Ferdinand por US$ 47 milhões, na negociação mais cara da história para um jogador de defesa, o Manchester também fez vendas milionárias, como a do também zagueiro Jaap Stam, que foi para a Lazio por US$ 25,8 milhões. Assim, o clube registrou um aumento de 13% no volume total de operações, movimentando US$ 229 milhões na temporada passada. Destes, US$ 109,7 foram gastos em salários.