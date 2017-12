Manchester avança na Copa da Inglaterra O Manchester United se classificou neste sábado para as quartas-de-final da Copa da Inglaterra, ao derrotar seu rival local Manchester City por 4 a 2. Apesar do placar, a equipe teve trabalho para vencer, porque ficou com um jogador a menos desde os 39 minutos do primeiro tempo - Gary Neville foi expulso. Os gols do Manchester United foram marcados por Scholes, Ronaldo e Ruud van Nistelrooy (2), ennquanto Fowler e Tarnat descontaram para o Manchester City.