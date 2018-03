Manchester bate Chelsea nos pênaltis e é campeão europeu O Manchester United conquistou a Liga dos Campeões nesta quarta-feira após derrotar o Chelsea nos pênaltis. O jogo terminou empatado em 1 x 1 no tempo normal e na prorrogação. A penalidade decisiva foi perdida por Nicolas Anelka, já na série de cobranças alternadas. Na sequência inicial de cinco chutes, Cristiano Ronaldo e John Terry desperdiçaram suas cobranças. O capitão Terry, que escorregou na hora da cobrança que não converteu, chorou muito ao final do confronto equilibrado, disputado no estádio Luzhniki, em Moscou. Cristiano Ronaldo, um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, abriu o placar aos 26 minutos, quando Wes Brown trocou passes com Paul Scholes pela direita e cruzou de pé esquerdo para o português, que cabeceou sozinho para as redes do goleiro de Peter Cech. O Manchester quase ampliou aos 35, em jogada iniciada por Rooney, que passou para Cristiano Ronaldo. O cruzamento do português chegou até Tevez, que cabeceou, obrigando Cech a fazer boa defesa. No rebote, Michael Carrick chutou forte, e o goleiro do time londrino defendeu novamente. Após ter uma boa chance de falta com Ballack --que chutou por cima --o Chelsea marcou, no último minuto do primeiro tempo. Essien colocou a bola na área e, após desvio, ela sobrou limpa para Lampard empurrar para o gol: 1 x 1. No segundo tempo, a equipe do Chelsea chegou mais perto de fazer o segundo. Aos 33 minutos, Drogba deu um lindo chute de 20 metros que acertou a trave, com o goleiro Edwin van der Sar batido. A três minutos do final do tempo regulamentar, Ryan Giggs substituiu Paul Scholes e tornou-se o jogador do Manchester com mais partidas na Liga dos Campeões, com 759 jogos, ultrapassando a marca de 758 de Bobby Charlton. Com o empate após os 90 minutos, o jogo foi para a prorrogação e logo aos 4 minutos Lampard acertou de novo a trave de Van der Sar. O Manchester respondeu 6 minutos depois, com Giggs, que chutou com o gol livre e o zagueiro John Terry salvou com um cabeceio em cima da linha. A poucos minutos do final, houve uma confusão entre os jogadores. Tevez e Ballack levaram cartão amarelo e Drogba, o vermelho. Na decisão por pênaltis, prevaleceu a tradição do Manchester, campeão europeu pela terceira vez. Entre os brasileiros do clube campeão está Anderson, que bateu --e converteu-- sua penalidade.