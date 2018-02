Manchester bate o Aston Villa e mantém a ponta no Inglês Com o apoio da torcida, o Manchester United derrotou neste sábado o Aston Villa por 3 a 1, pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe manteve a liderança, com seis pontos de vantagem sobre o Chelsea. Todos os gols do Manchester foram feitos na etapa inicial. O primeiro deles foi marcado pelo sul-coreano Ji-Sung Park, aos 10 minutos. Ele teve espaço dentro da área para bater no canto do goleiro Sorensen. Dois minutos depois, foi a vez de meia Michael Carrick ampliar. De cabeça, o português Cristiano Ronaldo marcou o terceiro, levando ao delírio cerca de 76 mil torcedores - foi o 13.º gol do atacante. Com a vantagem no placar, o Manchester apenas administrou a partida. De castigo, a equipe acabou levando um gol, aos 6 minutos do segundo tempo, marcado por Gabriel Agbonlahor. Se o Manchester venceu, quem também fez a sua "lição de casa" foi o Chelsea, do treinador português José Mourinho. Com facilidade, a equipe goleou o fraco time do Wigan, por 4 a 0, com gols de Frank Lampard, Arjen Robben, Chris Kirkland (contra) e Didier Drogba. Em terceiro na tabela, o Liverpool fez 3 a 0 no Watford, lanterna do campeonato. Os gols foram marcados pelo galês Craig Bellamy e pelo inglês Peter Crouch - este balançou a rede por duas vezes. Em terceiro na tabela, o Liverpool fez 3 a 0 no Watford, lanterna do campeonato. Os gols foram marcados pelo galês Craig Bellamy e pelo inglês Peter Crouch - este balançou a rede por duas vezes. Com o resultado, o time da terra dos Beatles chegou aos 43 pontos. No último jogo deste sábado, o Arsenal visitou o Blackburn e venceu por 2 a 0, com gols de Toure e Henry. Com o resultado, o time londrino subiu para 41 pontos e está na quarta posição na classificação. Resultados deste sábado Watford 0 x 3 Liverpool Bolton 0 x 0 Manchester City Charlton 1 x 3 Middlesbrough Chelsea 4 x 0 Wigan Manchester United 3 x 1 Aston Villa Sheffield 1 x 1 Portsmouth West Ham 3 x 3 Fulham Blackburn 0 x 2 Arsenal Atualizada às 17h11