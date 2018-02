Manchester bate seleção da Uefa em amistoso na Inglaterra Numa partida repleta de estrelas, o Manchester United bateu a seleção da Uefa por 4 a 3, nesta terça-feira, em amistoso para celebrar os 50 anos do Tratado de Roma, que deu origem à atual União Européia (UE). O confronto foi realizado no Estádio Old Trafford e contou com a presença de mais de 70 mil pessoas. O selecionado comandado pelo treinador Marcello Lippi, tetracampeão do mundo pela Itália na Copa da Alemanha em 2006, foi batizado como "Europa XI". Mancini foi o único brasileiro em campo, apesar de Ronaldo, Ronaldinho e Juninho Pernambucano também terem sido chamados para o jogo comemorativo - os dois últimos estão machucados e por isso ficaram de fora. Jogando em seu campo, o Manchester abriu dois gols de vantagem em menos de dez minutos, com Rooney e Brown. O francês Malouda diminuiu para a seleção da Uefa com um chute de fora da área. Cristiano Ronaldo ampliou para os anfitriões em bela cobrança de falta, com cerca de 25 metros de distância da meta do goleiro espanhol Cañizares. Em seguida o sueco Ibrahimovic perdeu a chance de dar o troco ao cobrar um pênalti no travessão. Antes do intervalo, Rooney fez o quarto para os britânicos. A equipe de Lippi só voltou a marcar na etapa complementar, com dois gols de Diouf. Recém aposentado, o francês Zinedine Zidane foi chamado para participar do jogo beneficente, mas negou o convite por recusar-se a atuar ao lado do zagueiro Marco Materazzi, em que deu uma cabeçada no peito na final do Mundial da Alemanha. A renda da partida será doada para a Fundação Manchester United, que financia projetos de comunidades na Grã-Bretanha e colabora com a Unicef.