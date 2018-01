Manchester busca a vaga na Liga O Manchester United pode ficar nesta quarta-feira muito próximo da classificação para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. Para tanto, precisa vencer o Valencia, no jogo marcado para o estádio Mestalla e que vale pelo Grupo A da segunda fase do torneio europeu. O time inglês, campeão continental e mundial de 99, tem 6 pontos, contra 4 do espanhol, vice-campeão da Europa no ano passado. Manchester e Valencia vivem fase distinta. A equipe britânica lidera com folga em seu país e, com mais algumas rodadas, poderá festejar o quinto título em seis anos. Os espanhóis largaram bem no campeonato nacional, mas perderam fôlego nas últimas semanas, com três derrotas e um empate. No sábado, reagiram com 3 a 0 sobre o Numancia. O Valencia também se reforçou com a contratação do argentino Aimar. O outro jogo da chave está marcado para a Áustria, onde o Sturm Graz recebe o Panathinaikos. Os dois times se encontram em posição delicada e o perdedor praticamente cai fora da briga por uma das duas vagas para a próxima fase, mesmo com mais três rodadas para disputar. O Sturm é o lanterna, com duas derrotas consecutivas, enquanto a equipe grega tem um ponto. O Grupo B tem no Paris Saint-Germain a principal decepção. O time francês, recentemente reforçado pelo volante Vampeta, não tem ponto e arrisca tudo no duelo com o Milan, no estádio Giuseppe Meazza. O PSG está fora da Copa da Liga Francesa, da Copa da França e não tem mais chance de conquistar o título da Primeira Divisão Nacional. A Liga dos Campeões é a última chance de salvar uma temporada desastrosa. O Milan também não anda em maré muito favorável. Na semana passada, foi eliminado pela Fiorentina nas semifinais da Copa Itália e no domingo perdeu para o Vicenza, no Campeonato Italiano. Com isso, ficou a 15 pontos de distância da líder Roma. Para compensar, está em primeiro lugar em seu grupo na Liga dos Campeões, com 4 pontos. O Galatasaray também tem jogo decisivo, em Istambul. O campeão turco está na frente do seu grupo, ao lado do Milan, e recebe o Deportivo La Coruña, com 3 pontos. O time espanhol vem embalado por goleada de 4 a 1 no Real Sociedad, no campeonato nacional. O volante Donato fez um gol e é um dos destaques para o jogo desta quarta-feira.