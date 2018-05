Manchester City acerta renovação de contrato com Guardiola até 2021

Dias depois de encerrar uma temporada vitoriosa com o Manchester City, o técnico Pep Guardiola acertou nesta quinta-feira a renovação contratual com o clube. A diretoria anunciou a assinatura do novo vínculo até 2021 por parte do treinador, que levou o time a mais um título inglês quebrando recordes no Campeonato Inglês.

+ Gabriel Jesus marca, Manchester City vence e encerra o Inglês com 100 pontos

+ Confira tabela do Campeonato Inglês

Guardiola possuía contrato até o fim da temporada 2018/2019 com o City, mas foi procurado pela diretoria e acertou a renovação por mais dois anos. Os termos do novo vínculo não foram revelados, mas o treinador recebeu uma valorização financeira por seu trabalho à frente do time.

"Eu estou muito feliz e empolgado. É um prazer poder trabalhar aqui", comemorou o treinador. "Eu me divirto trabalhando com nossos jogadores todo dia e nós vamos tentar fazer nosso melhor juntos nos próximos anos. Como técnico, você tem que se sentir bem em estar com os jogadores, e eu me sinto assim."

Não foi nesta temporada que o City transformou seu sucesso nacional em títulos continentais, grande objetivo do grupo dos Emirados Árabes Unidos que controla o clube. Um dos principais favoritos na Liga dos Campeões, o time caiu nas semifinais para o Liverpool.

Mas no Campeonato Inglês, o City alcançou uma das melhores campanhas de todos os tempos. Foi campeão com cinco rodadas de antecedência, acumulou os melhores ataques (106 gols) e saldo de gols (79) e terminou a competição com incríveis 100 pontos.

"Eu vou focar no desejo dos meus jogadores de evoluir para um time melhor e, todo dia, é isso que vou fazer: evoluir no campo e evoluir nossos jogadores. Nós temos um elenco jovem, com média de idade de 23 anos, e queremos continuar avançando e mantendo o nível que atingimos nesta temporada", considerou.

Caso o novo contrato seja cumprido, o City será o clube que Guardiola mais tempo passará como técnico. Ao fim da temporada 2020/2021, ele terá trabalhado na equipe por cinco temporadas, superando os quatro anos em que comandou o Barcelona e os três que passou no Bayern de Munique.

Guardiola é um dos técnicos de maior sucesso no mundo e considerado responsável por revolucionar o jeito de jogar futebol. Entre os títulos conquistados na função, tem duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, três Espanhóis, três alemães e, agora, um Inglês.