Manchester City admite que Barça é favorito por vaga nas quartas

O Manchester City sabe que é azarão por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O atual campeão inglês está na Espanha para enfrentar o Barcelona, nesta quarta-feira, às 16h45 de Brasília, precisando vencer por dois gols de diferença, uma vez que perdeu por 2 a 1 em casa, no jogo de ida.

"O Barça está em um bom momento, especialmente o Messi, mas temos que ter cuidado com todos os jogadores. Temos que tentar não levar gols e fazer rápido o primeiro. Se queremos as quartas, temos que ganhar por dois gols. Será difícil, mas temos opções", diz Yaya Touré, ex-jogador do Barcelona e hoje um dos principais nomes do elenco inglês.

O zagueiro argentino Demichelis, por sua vez, é mais direto: "Não podemos ser hipócritas e temos que ser realistas: sabemos que será difícil". Já o técnico Manuel Pellegrini acha que a virada é possível, desde que o Manchester City saiba aproveitar quando tiver a posso de bola. "Contra o Barça, é importante controlar a bola. Temos que tentar não perder a bola quando a tivermos, porque é difícil de recuperá-la."

Para a partida desta quarta-feira, o Manchester City conta com o reforço de Touré, que não jogou a ida, na Inglaterra, porque estava suspenso. "Ele é muito importante para nós, é sempre bom poder contar com ele", elogia Pellegrini.