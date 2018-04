Manchester City anuncia contratação do lateral Sylvinho

O lateral-esquerdo brasileiro Sylvinho, ex-jogador do Barcelona, foi contratado pelo Manchester City durante uma temporada, confirmou nesta segunda-feira, o clube inglês.

O ex-jogador do Arsenal e do Celta de Vigo ficou livre de contrato no final da temporada passada, e passou por exames médicos para ser a sétima contratação do City no mercado de transferências.

De acordo com o tabloide Daily Mirror, o técnico do City se reuniu com Sylvinho depois que o City venceu o Barcelona em um jogo amistoso.

O brasileiro poderia ser utilizado como apoio de Waye Bridge. Sylvinho chegou ao Barcelona em 2004, procedente do Celta de Vigo, e ficou no clube catalão por cinco temporadas.