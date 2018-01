Manchester City anuncia francês contratado como 2º defensor mais caro da história

O Manchester City anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do zagueiro Aymeric Laporte, que deixou o Athletic Bilbao depois de o clube inglês pagar a alta multa de rescisão contratual do jogador de 23 anos ao time espanhol. Desejado pelo técnico Pep Guardiola, ele motivou o desembolso do valor estipulado em 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 254 milhões).

+ City é sorteado para pegar o Wigan nas oitavas da Copa da Inglaterra

+ Sané é diagnosticado com lesão no tornozelo e desfalca o City

A quantia tornou o jovem o segundo defensor mais caro da história do futebol, sendo que isso leva em conta também transações envolvendo laterais. Para o setor defensivo, essa contratação de Laporte só é superada pela que fez o zagueiro holandês Virgil van Dijk trocar o Southampton pelo Liverpool em um negócio de 75 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões), no começo deste mês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última segunda-feira, o Athletic Bilbao já havia confirmado o pagamento da multa de 65 milhões de euros e a consequente saída do francês do time basco. Por isso, restava apenas a assinatura do contrato com o City, que ocorreu nesta terça, para que ele fosse oficializado como reforço.

Anteriormente, Laporte já esteve próximo de ser contratado pelo City no verão europeu de 2016, quando Guardiola assumiu o comando do time inglês, mas a contratação desejada pelo espanhol não se concretizou naquela ocasião. Dezoito meses depois, ele chegou ao clube de Manchester como sexta contratação da equipe para esta temporada 2017/2018 e assinou acordo para defendê-la até 2023.

Laporte estreou pelo time profissional do Athletic Bilbao em 2012, então lançado por Marcelo Bielsa, argentino reverenciado por Guardiola como treinador. E logo se firmou como um dos mais promissores jogadores da liga espanhola. Agora, ele comemorou a sua chegada ao City.

"Estou muito feliz por estar aqui. O City é um clube com muitas ambições e é um dos melhores times da Europa. Estou ansioso para trabalhar com Pep Guardiola e tentar ajudar o clube a alcançar sucesso", ressaltou o defensor, descrito nesta terça-feira pelo site oficial do seu novo time como um jogador "reconhecido por sua calma, força e habilidade no passe".

Ao total, Laporte disputou 222 partidas pelo Athletic Bilbao e marcou dez gols, tendo se sagrado campeão da Supercopa da Espanha pelo time em 2015. Ele também defendeu as seleções de base da França entre 2011 e 2016.