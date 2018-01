Manchester City anuncia renovação do contrato de Fernandinho até 2022

A diretoria do Manchester City anunciou nesta sexta-feira a ampliação do contrato de Fernandinho por mais dois anos. Com isso, o novo vínculo do volante brasileiro com o clube inglês passa a ser válido até o fim da temporada 2021/2022 do futebol europeu.

A renovação do contrato de Fernandinho foi anunciada apenas dois dias após o Manchester City também anunciar a ampliação do vínculo de outro jogador do sistema defensivo, o zagueiro argentino Nicolas Otamendi, que assinou um acordo até 2022.

Fernandinho, hoje com 32 anos, chegou ao Manchester City em 2013, após passagem pelo Shakhtar Donetsk. Hoje, ele é titular absoluto do time dirigido por Pep Guardiola e que faz uma campanha histórica no Campeonato Inglês, que lidera com uma vantagem de 12 pontos a 15 rodadas do fim do torneio.

"Com o Pep no comando, tenho certeza de que podemos ganhar competições significativas e, o mais importante, tentando jogar um futebol atraente e ofensivo", afirmou Fernandinho, que já entrou em campo 30 vezes nesta temporada pelo Manchester City e soma 212 jogos disputados pelo clube, com 19 gols marcados. "Este é um clube com um futuro fantástico e quero fazer parte dele durante o maior tempo possível", disse.

Antes de se transferir para o futebol da Ucrânia, Fernandinho atuou no futebol brasileiro pelo Atlético Paranaense. Ele fez parte do grupo da seleção na Copa do Mundo de 2014 e na Copa América de 2015, além de ser presença constante em recentes convocações de Tite.