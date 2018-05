Manchester City bate Chelsea de virada no Campeonato Inglês

O Manchester City lutou, sofreu um gol contra, mas contou com um pênalti perdido por Lampard para derrubar o líder Chelsea por 2 a 1, neste sábado, diante de sua torcida. O time da casa encerrou uma série de cinco vitórias seguidas do rival, que agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Manchester United, segundo colocado do Campeonato Inglês.

O Chelsea estacionou nos 36 pontos e viu o United golear o West Ham por 4 a 0 e encostar na tabela, com 34. O Manchester City, por sua vez, chegou aos 25 e desbancou o Liverpool da sexta colocação.

O jogo deste sábado foi marcado pelas boas atuações de Adebayor e Carlitos Tevez. Robinho, que fez segundo jogo após se recuperar de lesão, teve desempenho discreto, mas foi aplaudido pela torcida quando foi substituído nos minutos finais da partida.

Com esse trio ofensivo em campo, o Manchester começou com grande ritmo, buscando o ataque com frequência. Mas foi o Chelsea quem marcou primeiro. Após bate-rebate na área, o goleiro Given salvou duas vezes os donos da casa antes de a bola bater nas costas de Adebayor e entrar.

O atacante não se abateu com o gol contra e se redimiu aos 37 minutos. Ele aproveitou rebote, após finalização de Wright-Philips, e mandou para as redes, igualando o marcador. O gol da virada veio no início da segunda etapa. Aos 10, Tevez bateu falta com precisão e deixou os donos da casa na frente.

A desvantagem no placar obrigou o Chelsea a ir para o ataque. Os visitantes pressionaram o Manchester até o final. Porém, na melhor oportunidade de gol, Lampard cobrou pênalti e Given saltou para a bola, salvando novamente os anfitriões.