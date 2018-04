Manchester City bate Newcastle e vira líder provisório no Campeonato Inglês

NEWCASTLE - O Campeonato Inglês tem novo líder, pelo menos por um dia. Neste domingo, o Manchester City derrotou o Newcastle por 2 a 0, fora de casa, em jogo muito movimentado e polêmico por conta de um gol anulado dos anfitriões. O resultado levou os comandados de Manuel Pellegrini à ponta da tabela provisoriamente. Dzeko e Negredo marcaram os gols da partida.

A vitória levou o City a 47 pontos, um a mais que o Chelsea e dois a mais que o Arsenal, que ainda atua na segunda-feira contra o Aston Villa. No sábado que vem, a equipe de Manchester recebe o Cardiff. Já o Newcastle parou nos 33 pontos, é o oitavo colocado, e volta a campo para pegar o West Ham também no sábado.

Neste domingo, o City conseguiu abrir vantagem logo no início. Aos sete minutos, David Silva recebeu pelo meio, girou sobre a marcação e tocou para Kolarov, que chegou cruzando para Dzeko. O atacante só desviou para a rede. O gol seria fundamental para dar tranquilidade no equilibrado duelo.

O Newcastle não se intimidou com a desvantagem e foi para cima. Até que aos 33 minutos aconteceu o lance mais polêmico do jogo. Após escanteio da direita, a zaga afastou e Tioté emendou um chute de esquerda, de fora da área, cruzado. A bola entrou no ângulo esquerdo de Joe Hart e o Newcastle comemorou, mas o assistente anulou o lance, alegando que Gouffran, que estava em posição irregular, mesmo que este não tenha tocado na bola. Logo no lance seguinte, o City quase ampliou em chute cruzado de David Silva, que passou raspando a trave. Mas o jogo no segundo tempo foi todo do Newcastle. A equipe foi para cima e perdeu boas chances com Remy e Gouffran, que finalizavam para fora ou paravam em Joe Hart, em dia inspirado. Quando o Newcastle era todo ataque, o Manchester City garantiu a vitória. Aos 49 minutos, após rápido contra-ataque, Negredo foi lançado. Sozinho, ele invadiu a área e tentou tocar sobre Krul, que fez boa defesa. Mas a bola voltou para o espanhol, que marcou com o gol vazio.