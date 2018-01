Manchester City bate time da 2ª divisão e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

O Manchester City seguiu com sua rotina de vitórias neste domingo. A equipe de Pep Guardiola visitou o Cardiff City fora de casa, no País de Gales, e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao triunfar por 2 a 0. De Bruyne e Sterling, ainda no primeiro tempo, marcaram.

Com o resultado, o City segue na briga pelos quatro títulos que disputa na temporada: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga dos Campeões. Pelo Inglês, no qual é líder disparado, recebe o West Bromwich na quarta-feira. Já o Cardiff é o terceiro colocado da segunda divisão do país e pega o Leeds no próximo sábado, na luta pelo acesso.

O City foi para cima nos primeiros minutos deste domingo e assustou logo aos cinco, com Gündogan, que parou em Etheridge. Aos sete, o goleiro nada pôde fazer na cobrança de falta de De Bruyne. O belga aproveitou a chance próxima à área e surpreendeu ao bater por baixo da barreira, enquanto Etheridge só assistia.

Apesar da clara superioridade do City, o Cardiff se lançou ao ataque e até incomodou o adversário, também em função de Claudio Bravo, que falhou aos 16 e quase levou um frango. Aos 18, Bennett fez grande jogada e cruzou para Paterson, que chegou um pouco atrasado.

Mas parou por aí, e rapidamente o City voltou ao ataque para impedir qualquer chance de zebra. Aos 24 minutos, Bernardo Silva recebeu na área, cortou a marcação e encheu o pé para marcar um golaço, mas a arbitragem errou ao marcar impedimento de Sané. Mais três minutos, e nova chance para os visitantes, em cobrança de falta de Gündogan, rente ao travessão.

De tanto insistir, o City finalmente marcaria o segundo aos 36 minutos. A jogada começou pela esquerda com Danilo, que deu bom passe para Bernardo Silva. O português foi à linha de fundo e cruzou para Sterling cabecear para a rede.

O City seguiu superior na etapa final e quase fez o terceiro aos sete, quando Danilo lançou Sterling, o inglês chegou a driblar o goleiro, mas foi travado por Morrison. A resposta do Cardiff veio aos 10. Patterson ganhou pelo alto e desviou para Zohore, que entrou na área sozinho, mas isolou. Ganhando todas por cima, Patterson criou outra boa chance para Zohore. Bravo defendeu.

O Cardiff ainda chegou perto do gol de honra aos 22, mas o chute de Hoilett saiu rente ao travessão. A partir daí, o City voltou a dominar e também desperdiçou boas chances. Aos 29, Sterling foi lançado e bateu cruzado, para boa defesa de Etheridge. No fim, Bernardo Silva invadiu a área sozinho, mas praticamente recuou para o goleiro.