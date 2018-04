Manchester City bate West Ham e fica perto dos líderes

O triunfo deixou o Manchester City na quinta colocação, com 15 pontos, três a menos do que os líderes Manchester United e Chelsea. Já o West Ham, com apenas quatro pontos, terminou a sétima rodada do Campeonato Inglês em antepenúltimo lugar e na zona de rebaixamento.

O Manchester City controlou a partida no início e abriu o placar logo aos 5 minutos com Carlitos Tevez, que completou jogada de Petrov. O West Ham reagiu e chegou ao gol de empate aos 24 minutos. Kovac, dentro da área, finalizou e Carlton Cole desviou de letra: 1 a 1.

Mas o Manchester City chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em cobrança de falta de Petrov. E o time da casa definiu o seu triunfo aos 16 minutos da etapa final, com Tevez, que completou de cabeça cruzamento de Bellamy. Com a vantagem, o técnico Mark Hughes aproveitou para promover a estreia do atacante paraguaio Roque Santa Cruz, contratado junto ao Blackburn.