Manchester City confirma dois casos de gripe suína

"Há um certo medo no elenco. Todos os dias, os jogadores estão com coriza, tosse e febre. O médico determinará se estamos perto de algo mais sério e decidirá se os atletas serão mandados para casa", explicou Bowen.

Uma lesão no joelho já havia afastado Bellamy na vitória do Manchester City sobre o Chelsea, sábado, por 2 a 1. Weiss também ficou de fora devido ao diagnóstico de gripe suína. Outro caso semelhante no clube ocorreu com o defensor Micah Richards, no meio do ano.

Para a partida contra o Bolton, fora de casa, o técnico Mark Hughes pode ter ainda o desfalque de Wayne Bridge, que sofreu uma lesão nos ligamentos na partida contra o Chelsea. Se confirmada a ausência, o lateral brasileiro Sylvinho pode fazer sua estreia no Campeonato Inglês. "Cada jogo na Premier League é difícil e o Bolton lutará muito, não será fácil", analisou.