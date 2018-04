Manchester City contrata Sylvinho e frustra Corinthians O Manchester City anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Sylvinho, que estava sem clube. O acerto do brasileiro com o time inglês frustrou o interesse corintiano, que sofre com problemas na lateral esquerda após a saída de André Santos e tentava acertar o retorno do jogador, com passagem vencedora pelo Parque São Jorge.