Manchester City derrota o Everton e encosta no Chelsea

O Manchester City soube aproveitar quando apareceu a oportunidade. Algumas horas depois do líder Chelsea perder para o Newcastle, o time recebeu o Everton neste sábado e ganhou por 1 a 0, também pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, a distância entre os dois passou a ser de apenas três pontos (36 a 33).

Como o Chelsea perdeu sua invencibilidade no Campeonato Inglês, ao levar de 2 a 1 em Newcastle, o vice-líder Manchester City tinha a chance de encostar na ponta. E, mesmo com dificuldades, conseguiu fazer sua parte, ganhando neste sábado do Everton, time que está apenas na 11ª colocação, com 18 pontos.

O jogo em Manchester, porém, não começou como a torcida esperava. Logo nos primeiros minutos, o atacante argentino Agüero, artilheiro do Campeonato Inglês com 14 gols, sofreu contusão no joelho esquerdo e deixou o campo chorando - ainda não se sabe da gravidade da lesão. Mas a vitória veio mesmo sem ele.

O gol da vitória do Manchester City saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do meio-campista marfinense Yaya Toure. Com o volante brasileiro Fernandinho entre os titulares, a equipe da casa soube segurar a vantagem e comemorou o importante resultado, que a deixa mais perto do líder Chelsea.