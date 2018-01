Manchester City derrota o Tottenham O Manchester City derrotou o Tottenham Hotspur por 2 a 0 nesta sexta-feira, na partida que abriu a 34ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Kevin Keegan venceu com gols do francês David Sommeil aos 3 minutos e de Joey Barton aos 21, do primeiro tempo. Com a vitória, a equipe sobe para 11º lugar, com 45 pontos ganhos. O Tottenham é o oitavo, com 47. A rodada será completada neste sábado, com mais nove jogos: Aston Villa x Chelsea; Bolton Wanderers x West Ham, Charlton x Birmingham City, Everton x Liverpool, Fulham x Newcastle, Manchester United x Blackburn Rovers, Middlesbrough x Arsenal, Southampton x Leeds United Sunderland x West Brom. O Campeonato Inglês tem a liderança do Manchester United, com 71 pontos, seguido pelo Arsenal, que tem 68.