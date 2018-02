Manchester City e Aston Villa vencem O Manchester City bateu o West Ham por 2 a 1, neste domingo, em Manchester. Andy Cole (dois) e Zamora marcaram os gols. Com o resultado, o City subiu para a quarta posição do Campeonato Inglês, com 14 pontos, 13 a menos que o líder Chelsea. O West Ham é o 9º, com 12. No outro jogo deste domingo, o Aston Villa venceu o Birmigham City por 1 a 0, fora de casa, com gol de Kevin Phillips, e alcançou o 14º lugar, com nove pontos. O Birmigham ficou em 17º, com seis.