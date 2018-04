Manchester City e Villarreal vencem e avançam na Liga Europa

O Manchester City confirmou nesta quinta-feira o seu favoritismo sobre o Aris, da Grécia, venceu por 3 a 0 na Inglaterra e se classificou às oitavas de final da Liga Europa, fase em que enfrenta o Dynamo de Kiev. Após empatar em 0 a 0 no jogo de ida, o time de Carlos Tévez não deu sopa para o azar e construiu a vitória já no primeiro tempo, com dois gols de Dzeko. Yaya Touré fez o terceiro, a 15 minutos do fim.

Adversário do City na próxima fase, o Dynamo atropelou o Besiktas. Venceu por 4 a 1 na Turquia e, nesta quinta, voltou a golear, desta vez por 4 a 0. Andriy Shevchenko marcou o quarto gol do time ucraniano.

Na Espanha, o Villarreal saiu perdendo para o Napoli, virou, e também assegurou vaga. Como no jogo de ida os dois times haviam empatado em 0 a 0, a vitória do time amarelo por 2 a 1 nesta quinta garantiu a passagem para pegar o Bayern Leverkusen nas oitavas. O brasileiro Nilmar e o italiano Giuseppe Rossi marcaram os gols do time da casa. Hamsik havia aberto o placar para os napolitanos.

Depois de vencer por 3 a 0 fora de casa, o Ajax confirmou a vaga nas oitavas com uma nova vitória sobre o Anderlecht, agora em Amsterdã, por 2 a 0. Na próxima fase, os holandeses terão pela frente o Spartak de Moscou.

Dois gols brasileiros, de Lima e Alan, colocaram o Braga na próxima fase da Liga Europa. O time português reverteu o 1 a 0 sofrido para o Lech, na Polônia, venceu por 2 a 0 em casa e avançou para pegar o Liverpool.

Outro português que passou de fase foi o Benfica, que voltou a vencer o Stuttgart, desta vez na Alemanha, por 2 a 0, e se prepara para pegar o PSG, que eliminou o bielo-russo BATE com dois empates - 2 a 2 fora de casa e 0 a 0 nesta quinta, na França. O Twente também passou, após empate em 2 a 2 com o Rubin, e agora pega o Zenit, também da Rússia.