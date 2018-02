Manchester City empata e perde chance de subir no Inglês

O Manchester City empatou por 2 a 2 com o Blackburn, nesta quinta-feira, em Manchester, e perdeu a chance de superar o Liverpool e assumir a quarta posição do Campeonato Inglês, que garante uma vaga na edição 2008/2009 da Liga dos Campeões. A equipe está em quinto, com 35 pontos, um a menos que o Liverpool, enquanto o Blackburn é o nono colocado, com 27 pontos. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Sem os brasileiros Elano e Geovanni, que começaram a partida no banco de reservas, o City abriu o placar com uma cabeçada de Vassell, aos 27 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, num lance muito parecido, o paraguaio Santa Cruz empatou para o Blackburn. A torcida da casa voltou a comemorar em seguida: em outro cruzamento, o zagueiro Nelsen marcou contra. Com a entrada de Elano no segundo tempo, o Manchester City perdeu chances de definir a partida e acabou sendo castigado aos 39 minutos: em mais uma jogada pela linha de fundo, Santa Cruz se antecipou à marcação e marcou seu segundo gol na noite, definindo o empate por 2 a 2. As duas equipes voltam a jogar no domingo: o Blackburn pega o Derby County, e o City tem nova chance de assumir o quarto lugar: recebe o Liverpool.