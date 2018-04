"O Santos assumirá todos os termos do contrato do jogador, incluindo salários e bônus. Robinho viajará para o Brasil no domingo para iniciar seu período de empréstimo", disse o clube em comunicado.

Robinho chegou ao City em 2008 por um valor recorde na Grã-Bretanha de 32,5 milhões de libras (52,87 milhões de dólares), vindo do Real Madrid.

(Reportagem de Alan Baldwin)