Manchester City está interessado em Hiddink, diz agente

"Guus está contente com a Rússia. Definitivamente", disse Cees van Nieuwenhuizen ao jornal britânico Daily Telegraph.

"Recebi um telefonema porque conheço o chefe-executivo do City, Garry (Cook), há 12 anos, desde que trabalhamos juntos na Nike. Mas tenho recebido ligações do mundo inteiro sobre o Guus. A Juventus também me abordou", disse.

Cook havia perguntado se valeria a pena agendar uma reunião com Hiddink para discutir o futuro, acrescentou van Nieuwenhuizen.

"Eu disse que não achava que valeria a pena... ele é contratado até o meio do ano que vem, mas existe uma proposta para ele ficar por mais dois anos e eu acho que ele ficará com certeza".

(Reportagem de Alan Baldwin)