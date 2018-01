Manchester City estende contrato de Kevin De Bruyne até 2023

A diretoria do Manchester City renovou nesta segunda-feira o contrato do meia belga Kevin De Bruyne. O jogador, que chegou ao clube em 2015, tinha vínculo até 2021. Agora sua permanência foi estendida até 2023. O clube não confirmou, mas o acerto deve envolver um aumento de salário para o jogador da seleção belga.

"Estou muito feliz por ter assinado este novo contrato. Como já disse outras vezes, minha intenção foi sempre permanecer aqui no City, onde me sinto em casa desde o meu primeiro dia", declarou o jogador belga.

A renovação é uma premiação ao jogador, que vem brilhando na equipe do técnico Josep Guardiola. O Manchester City vem sendo considerado o melhor time da Europa na atualidade, com ampla liderança no Campeonato Inglês e vaga antecipada na fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

E De Bruyne vem sendo o motor do meio-campo da equipe inglesa. Não por acaso é o líder em assistências do Inglês, empatado com Leroy Sané, seu parceiro de clube. Cada um tem dez passes para gol até agora no campeonato.

"Não apenas estamos vencendo, como também estamos jogando um grande futebol. É um prazer fazer parte deste time e estou empolgado ao pensar no que podemos conquistar nos próximos anos", declarou o jogador, que já soma 122 jogos e 31 gols pelo clube de Manchester.