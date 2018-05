Manchester City estende contrato de volante argentino O Manchester City estendeu o contrato do volante argentino Pablo Zabaleta por quatro anos e meio, informou a diretoria do clube inglês nesta sexta-feira. Considerado uma das promessas da Argentina, o jogador foi campeão olímpico em Pequim, no ano passado, e deve ser convocado para disputar a Copa do Mundo de 2010.