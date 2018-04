Manchester City goleia e assume quarto lugar no Inglês O Manchester City conseguiu a sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês nesta segunda-feira. Jogando em casa, a equipe do técnico Roberto Mancini goleou o Blackburn por 4 a 1. Com o triunfo, o time assumiu a quarta colocação no Campeonato Inglês, com 38 pontos. Já o Blackburn permanece com 21, na 13ª colocação, lutando contra o rebaixamento.