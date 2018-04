Manchester City goleia Tottenham e vira líder do Campeonato Inglês

LONDRES - O Manchester City comprovou nesta quarta-feira a grande fase que atravessa e se tornou o novo líder do Campeonato Inglês. No duelo diante do irregular Tottenham, pela 23.ª rodada, a equipe mostrou porque tem o ataque mais temido da Europa no momento, goleou por 5 a 1, mesmo atuando fora de casa, e ultrapassou o Arsenal na ponta da tabela. No primeiro turno, o City já havia goleado o mesmo adversário por 6 a 0.

A vitória levou o City a 53 pontos, ultrapassando o Arsenal, que não passou de um empate contra o Southampton na terça. O novo líder da competição terá um difícil confronto diante do Chelsea na próxima rodada, segunda-feira, em casa. Já o Tottenham ficou com 43 pontos, em quinto, e pega o Hull City, fora de casa, no sábado.

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, avisou que assistiria ao jogo e viu um confronto bem desigual. Vivendo momento complicado, o Tottenham tentou começar pressionando, mas sofreu o primeiro gol logo aos 15 minutos. Agüero recebeu ótimo passe de David Silva e tocou na saída do goleiro para marcar. Logo no início da etapa final, Danny Rose cometeu pênalti e foi expulso. Yaya Touré bateu e ampliou.

Com um a mais, o City jogou como quis e chegou à goleada. Aos oito minutos, a equipe visitante chegou ao terceiro gol. David Silva quase marcou, mas a zaga salvou em cima da linha. O rebote ficou com Dzeko, que empurrou para o gol vazio. Só aos 14 minutos, Capoue marcou o gol de honra do Tottenham.

Mas o dia era mesmo do City, que chegaria ao quarto gol aos 33. Após rápido contra-ataque, Jovetic recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado. Ainda havia tempo para mais um, e ele saiu aos 44 minutos. Após bate-rebate na área, o zagueiro Kompany marcou.

Melhor ainda para o City que o Chelsea, terceiro colocado, não passou de um empate sem gols contra o West Ham, mesmo atuando em casa. O resultado fez com que os comandados de José Mourinho mantivessem a posição, agora com 50 pontos, enquanto o West Ham chegou a 19, subindo para 18.º e ainda sonhando com a fuga do rebaixamento.

Nos outros dois jogos do Campeonato Inglês realizados nesta quarta-feira, o Aston Villa, décimo colocado, bateu o West Bromwich em jogo eletrizante, por 4 a 3. Já o Sunderland, 17.º, deu passo importante para escapar da queda ao vencer o Stoke City por 1 a 0.