Manchester City leva susto, mas goleia Burnley e avança na Copa da Inglaterra

O ano mudou e a competição também, mas o futebol avassalador do Manchester City continua fazendo vítimas. Neste sábado, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola não fez um bom primeiro tempo e levou um susto ao sair perdendo do Burnley no começo da partida disputada em casa, no Etihad Stadium, em Manchester, mas, com calma, se encontrou na etapa final, goleou o adversário por 4 a 1 e avançou na Copa da Inglaterra.

+ Barcelona acerta a contratação de Philippe Coutinho, segundo jornais espanhóis

+ FA diz que vai investigar suposta ofensa de Firmino contra jogador do Everton

Sem Gabriel Jesus, machucado, o principal personagem da goleada do Manchester City foi o concorrente do brasileiro no comando de ataque: Sérgio Aguero. O argentino marcou dois gols, o do empate e o da virada, este segundo um golaço, construído após bela tabela com Gundogan. Leroy Sane e Bernardo Silva completaram o resultado, que mantém a invencibilidade do time na temporada. São 28 vitórias e dois empates em 30 jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Watford, do atacante brasileiro Richarlison (ex-Fluminense), que não foi titular mas entrou no decorrer da partida, venceu o Bristol City em casa por 3 a 0 e eliminou o jogo da volta. Carrillo, Deeney e Capoue anotaram os gols da vitória no Vicarage Road Stadium.

Quem não venceu e, por isso, terá que jogar o "replay" (jogo da volta) foi o Leicester City. O campeão inglês da temporada 2015/2016 apenas empatou sem gols com o modesto Fleetwood Town, da terceira divisão, no pequeno Highbury Stadium, o menor estádio da First League. O duelo de volta, que define quem avança à quarta fase da competição, deverá acontecer no próximo dia 16 ou 17.

Outros sete times da primeira divisão inglesa também jogaram neste sábado pela Copa da Inglaterra. Dos sete, um deles foi surpreendido: o Stoke City, que foi derrotado por 2 a 1 fora de casa para o Coventry City, da quarta divisão, e está eliminado da competição.

O Swansea City, que empatou sem gols com o Wolverhampton, e o Bornemouth, que ficou no empate em 2 a 2 com o Wigan Athletic, terão de jogar o replay para conseguir avançar no torneio. Newcastle, Southampton, West Browich e Huddersfield Town venceram Luton Town, Fulham, Exeter City e Bolton, respectivamente, e estão classificados para a próxima fase da Copa da Inglaterra.