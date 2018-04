Manchester City mostra interesse em Sylvinho, diz jornal

LONDRES - O Manchester City está interessado no lateral-esquerdo brasileiro Sylvinho, atualmente no Barcelona, afirma nesta segunda-feira o tabloide britânico Daily Mirror.

De acordo com o jornal, o técnico do City, Mark Hughes, se reuniu com o jogador depois que o Manchester venceu o Barcelona em um amistoso disputado no Camp Nou na semana passada e estaria perto de concretizar a contratação.

Sylvinho, de 35 anos, não teve o contrato renovado pelo clube catalão para a temporada 2009/10. O jogador também interessa ao Corinthians, mas já declarou que sua preferência no momento é permanecer na Europa.

Revelado pela equipe do Parque São Jorge, Sylvinho chegou ao futebol europeu em 1999, quando foi adquirido pelo inglês Arsenal. Depois passou pela Celta de Vigo e chegou ao Barcelona em 2004.