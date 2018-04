Manchester City para em Julio Cesar e fica no 0 a 0 com o QPR

LONDRES - O Queens Park Rangers pode agradecer a Julio Cesar pelo ponto conquistado nesta terça-feira, num empate sem gols com o Manchester City, em Londres. O goleiro brasileiro parou o ataque do vice-líder com pelo menos duas defesas dignas das melhores fases da sua carreira.

Quem comemora o resultado é o Manchester United, que viu o seu principal rival pelo título tropeçar na abertura desta 24.ª rodada. Se vencer o Southampton na quarta-feira, o time de Alex Ferguson vai a 59 pontos e abre sete em relação ao City. O QPR segue na lanterna, com 16 pontos.

Nesta terça-feira, o Manchester City já não teve Mario Balotelli, italiano que foi vendido ao Milan. Assim, o trio ataque foi formado pelos argentinos Tevez e Agüero e pelo espanhol David Silva.

Aos 19, David Silva cruzou, Zabatela cabeceou e acertou o travessão. Depois, aos 42, quem tentou foi Barry, que chutou tirando de Julio Cesar. Mas o brasileiro se esticou todo e fez defesa incrível. Já no meio do segundo tempo, outra grande intervenção do goleiro, em chute à queima-roupa de Agüero.

OUTROS JOGOS

O Newcastle contou com quatro dos cinco franceses que contratou na janela de transferências para vencer o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, em Birmingham. O senegalês Cissé abriu o placar e Cabaye fez o segundo dos visitantes - este francês já era remanescente da temporada passada. No segundo tempo, Benteke descontou de pênalti.

A vitória dá um fôlego para o Newcastle, que não vencia desde o dia 22 de dezembro. Depois disso, perdeu cinco seguidas pelo Inglês até voltar a ter um resultado positivo. Com 24 pontos, a equipe ganhou uma posição e foi ao 15.º lugar. O Aston Villa segue em 17.º, com 20.

Com a mesma pontuação está o Wigan, que foi a 20 pontos depois de empatar em 2 a 2, fora de casa, com o Stoke. Franco Di Santo, convocado pela seleção argentina, marcou o gol que selou a igualdade. Brigando na zona intermediária, Sunderland e Swansea City ficaram no 0 a 0.