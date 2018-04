Manchester City pensa em contratar lateral tailandês

O Manchester City, de propriedade do ex-primeiro-ministro da Tailândia Thaksin Shinawatra, estuda contratar o lateral-direito tailandês Suree Sukha para reforçar a equipe. Se o negócio se concretizar, Sukha, de 24 anos, seria o primeiro jogador do país a disputar uma liga profissional européia. As informações são do jornal The Bangcoc Post. O lateral foi um dos três jogadores tailandeses que fez testes durante a pré-temporada. O técnico sueco Sven-Goran Eriksson também deve viajar à Ásia para ver o jogador em ação. Deposto por um golpe militar em setembro de 2006, Shinawatra vive exilado no Reino Unido desde então, enquanto é investigado por suposta corrupção em seu país. O multimilionário ex-primeiro-ministro assumiu o controle do Manchester City em agosto, e até agora tudo parece muito bem: o time é o atual terceiro colocado do Campeonato Inglês, com um ponto de vantagem sobre o Chelsea - cujo dono é o magnata russo Roman Abramovich, também estrangeiro.