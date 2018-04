Manchester City perde Agüero para primeiro jogo contra o Barça

MANCHESTER - Não bastasse pegar um dos maiores clubes do futebol mundial logo nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City ainda terá que atuar na partida de ida sem um de seus principais jogadores. Nesta sexta-feira, o clube informou que o atacante Sergio Agüero ficará cerca de um mês afastado por conta de uma lesão e perderá o primeiro jogo contra o Barcelona, marcado para o dia 18 de fevereiro, no Etihad Stadium.

Agüero passou por exames médicos que comprovaram a gravidade da contusão muscular na coxa sofrida por ele na goleada por 5 a 1 diante do Tottenham, na última quarta-feira. Na ocasião, o argentino marcou o primeiro gol da partida, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por Jovetic, justamente por causa do problema muscular. O técnico do City, Manuel Pellegrini, lamentou a lesão, mas mostrou confiança no estrelado elenco do clube.

"É muito difícil, o Sergio é um grande jogador para nós, mas acho que podemos substitui-lo, como já aconteceu quando ele teve a outra lesão. Os outros atacantes, Álvaro Negredo, Edin Dzeko e agora Stevan Jovetic, podem substitui-lo." Agüero já havia ficado afastado por um mês nesta temporada por conta de uma contusão na panturrilha. Com o período que ficará longe dos gramados, ele perderá outros jogos importantes para o City, como duas partidas contra o Chelsea, uma pelo Campeonato Inglês e outra pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.