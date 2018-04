Manchester City prorroga contrato e Agüero fica no clube até 2017

MANCHESTER - O Manchester City anunciou neste sábado a prorrogação do contrato do atacante argentino Sergio Agüero. O vínculo do jogador de 24 anos ganhou mais uma temporada, assegurando a sua permanência no clube inglês até junho de 2017.

Revelado pelo Independiente, Agüero chegou ao Manchester City em 2011, depois de passar também pelo Atlético de Madrid. No clube inglês, ele rapidamente virou ídolo da torcida e um dos principais jogadores do elenco.

"Estou muito feliz no Manchester City. Faz cerca de dois anos que cheguei e parece que estou aqui a minha vida inteira", disse o atacante da seleção argentina, ao comemorar a prorrogação do seu contrato com o clube inglês.

Com 12 gols marcados no recém-terminado Campeonato Inglês, Agüero estaria na mira de outros clubes europeus, mas o Manchester City tratou de segurá-lo com a prorrogação do contrato, assim com fez nos últimos dias com o lateral francês Clichy, o volante marfinense Yayá Toure e o meia-atacante espanhol David Silva.