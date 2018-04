Manchester City registra prejuízo recorde de 92,6 mi de libras

O número, anunciado no site do clube na Internet nesta quarta-feira, ainda não inclui os 117 milhões de libras gastos nas contratações de Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Carlos Tevez, Roque Santa Cruz e Joleon Lescott antes do início desta temporada.

No prejuízo está contabilizada a contratação por 50 milhões de libras dos atacantes brasileiros Robinho e Jô, após a chegada do novo proprietário, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, em setembro de 2008.

(Por Mitch Phillips)