Manchester City se aproxima de acerto com Van Dijk, do Southampton

O zagueiro holandês Virgil Van Dijk está próximo de ser o novo reforço do Manchester City. O zagueiro, atualmente no Southampton, deve se juntar ao time de Pep Guardiola ainda na janela do começo do ano por 60 milhões de euros (R$267 milhões de reais), segundo o jornal The Guardian.

Guardiola deseja um novo zagueiro devido aos problemas físicos de seus jogadores no setor, segundo a publicação inglesa. Stones tem uma lesão séria na coxa e Kompany sofre com problemas físicos recorrentes há três temporadas. Por sua vez, o defensor Mangala pode ser negociado.

Van Dijk foi um dos jogadores mais especulados da janela de transferências do meio do ano, quando atraiu o interesse de Chelsea, Liverpool e Barcelona, além do próprio Manchester City. O time da terra dos Beatles, inclusive, foi denunciado pelo Southampton por assédio ao jogador, o que levou a diretoria do Liverpool a fazer um pedido de desculpas oficial para evitar punições. O City vem tentando renovar sua defesa nesta temporada. Além da busca por outro zagueiro, na janela dos meses de julho e agosto Guardiola contratou três laterais (Kyle Walker, Danilo e Benjamin Mendy) e um goleiro (Ederson). O esforço tem tido efeito: a equipe de Manchester tem a melhor defesa do Campeonato Inglês, o qual lidera com treze pontos de vantagem para o segundo colocado