Manchester City se recupera e volta a vencer no Inglês

O Manchester City voltou a mostrar sua força no Campeonato Inglês desta temporada ao bater, nesta segunda-feira, o Sunderland por 1 a 0, em casa, e chegar à terceira posição. Ireland, aos 22 da etapa final, fez o único gol do jogo. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O triunfo deixa a equipe dos brasileiros Elano e Geovanni com 25 pontos - apenas dois atrás de Arsenal e Manchester United, que dividem a liderança. O time de Londres leva vantagem nos critérios de desempate. A vitória serve para apagar a péssima apresentação diante do Chelsea, deixando o trabalho do sueco Sven Goran Eriksson em xeque, uma vez que é constantemente criticado pelo legado deixado na seleção inglesa.