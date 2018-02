Manchester City tenta reabilitação no Campeonato Inglês

Depois de dois jogos sem vencer, o Manchester City tenta encostar novamente nos líderes do Campeonato Inglês neste sábado, quando recebe o Bolton, às 13 horas (de Brasília). A esperança do técnico Sven-Goran Eriksson é a volta do meia Elano, recuperado de uma lesão muscular que o afastou nas últimas semanas. Veja também: Classificação e jogos da rodada Sem ele, o time empatou por 1 a 1 com o Wigan e perdeu de 2 a 1 para o Tottenham, e caiu para a sexta posição, com 30 pontos - o Bolton tem 14 e está na 14.ª colocação. O meia alemão Hamann, que volta de suspensão, é outro reforço para o City, que começou a temporada prometendo ameaçar os favoritos e até venceu o clássico contra o Manchester United. O Portsmouth, quinto colocado com os mesmos 30 pontos, mas com melhor saldo de gols, também atua em casa, diante do Tottenham, que tenta dar seqüência a sua reabilitação - está em 13.º, com 15 pontos. Mais seis jogos serão disputados neste sábado, enquanto os quatro candidatos ao título jogam apenas no domingo.