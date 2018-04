Manchester City teve déficit de US$ 150 milhões O Manchester City anunciou nesta quarta-feira que terminou a temporada 2008/2009, a primeira sobre gestão do xeque Mansour, com um déficit de cerca de US$ 150 milhões. O magnata, porém, assumiu as dívidas do clube, como forma de deixar o clube inglês em acordo com a futura legislação sobre finanças da Uefa.