Manchester City vence clássico na Copa da Liga Inglesa

No confronto contra seu ex-clube, Carlos Tevez foi o nome do jogo. O argentino marcou duas vezes nesta terça-feira e garantiu a vitória de virada do Manchester City sobre o Manchester United por 2 a 1, no estádio City of Manchester, na primeira partida pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

E se Tevez mais uma vez teve grande atuação, Robinho ficou no banco durante toda a partida - apenas o lateral-esquerdo Sylvinho ganhou uma chance no final. Pelo Manchester United, Anderson e Rafael foram titulares.

Com o apoio efusivo da torcida, o Manchester City iniciou a partida embalado. Mas foi o rival quem chegou primeiro ao gol, aos 17 minutos. Valencia fez boa jogada pela direita, cruzou e Rooney concluiu para boa defesa do goleiro Given. No rebote, Giggs mandou para as redes.

O gol fez aumentar a pressão dos donos da casa. E três minutos antes do final do primeiro tempo, Rafael cometeu pênalti ao segurar Bellamy dentro da área. Oportunista, Tevez bateu forte e empatou a partida.

O Manchester City voltou ainda melhor no segundo tempo e chegou ao gol da virada aos 20 minutos. Após o goleiro Van der Saar afastar cobrança de escanteio, a bola voltou na área para Company, que cruzou para Tevez fazer de cabeça - um gol muito comemorado pelo argentino.

A partir daí, só deu Manchester United. Alex Ferguson colocou Michael Owen e a equipe passou a desperdiçar grandes oportunidades. Além de grandes defesas de Given, Onuoha chegou a salvar bola em cima da linha. E o City conseguiu segurar a pressão.

A partida da volta será no dia 27 de janeiro, no estádio Old Trafford, agora com mando do Manchester United.