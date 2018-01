Manchester City vence jogo isolado Pela 28.ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City venceu o Norwich por 3 a 2, nesta segunda-feira, na casa do adversário. Os gols do time vencedor (que agora é o 10.º, com 36 pontos) foram marcados por Robie Fowler (2 gols) e Sibierski, enquanto que Ashton e McKenzie marcaram os gols do penúltimo colocado da competição (o Norwich é o 19.º, com 20 pontos).