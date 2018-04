Manchester City vence na estreia com gol de Adebayor

Recheado de reforços para esta temporada, o Manchester City não decepcionou e estreou com uma vitória no Campeonato Inglês, neste sábado. O time de Robinho derrotou o Blackburn por 2 a 0, fora de casa, na rodada de abertura da competição.

Veja também:

Inglês 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

Chelsea marca no fim e estreia com vitória no Inglês

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Manchester entrou em campo com Kolo Touré, ex-Arsenal, Gareth Barry, ex-Aston Villa e Adebayor, que não fugiu da responsabilidade e deixou os visitantes na frente logo aos três minutos de jogo. O ex-jogador do Arsenal recebeu passe na direita e bateu firme da entrada da área para inaugurar o placar.

Com a vantagem no marcador, o Manchester relaxou e sofreu pressão dos donos da casa. No segundo tempo, mesmo com a entrada do argentino Carlito Tevez no lugar de Robinho, que teve atuação apagada, os visitantes tiveram dificuldade para chegar ao segundo gol. Somente no último minuto de jogo, Ireland marcou o segundo ao driblar o goleiro e mandar para as redes com tranquilidade.

Também neste sábado, o Aston Villa decepcionou e foi derrotado pelo Wigan Athletic por 2 a 0, diante de sua torcida. Martinez e Koumas marcaram os gols dos visitantes. Também jogando em casa, o Portsmouth foi surpreendido pelo Fulham e perdeu por 1 a 0.

Completando os jogos deste sábado, o Bolton foi derrotado em casa pelo Sunderland por 1 a 0, enquanto o Stoke derrotou o Burnley por 2 a 0. O West Ham não deu chances ao Wolverhampton, que veio da Segunda Divisão, e venceu por 2 a 0, fora de casa.