Manchester City vence Wolverhampton por 3 a 0

E se Tévez brilhou, Robinho começou a partida no banco de reservas e só entrou aos 39 minutos da etapa final. Mas apesar do pouco tempo em campo, o brasileiro quase marcou nos acréscimos, em chute colocado que raspou a trave.

Embalado após a vitória sobre o Stoke City no último sábado, o Manchester City começou melhor a partida e abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Craig Bellamy pela esquerda, a bola sobrou para Tévez bater da marca do pênalti. Um desvio na defesa do Wolverhampton tirou as chances de defesa do goleiro Marcus Hahnemann.

Os visitantes seguiram melhor mesmo com a vantagem no marcador e, aos 25 minutos da etapa final, fizeram o segundo. Em falta cobrada por Javier Garrido, a barreira e o goleiro Hahnemann não saltaram e a bola morreu mansamente no gol. O atacante argentino faria seu segundo na partida 15 minutos depois, ao receber na meia-lua, cortar o marcador e bater de esquerda, marcando bonito gol.

Mesmo com a vitória, o Manchester City se manteve na sexta colocação do Campeonato Inglês com 35 pontos, dois atrás do Tottenham, o quarto colocado. Já o Wolverhampton, com 19 pontos, caiu para a 16.ª posição.