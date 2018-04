Manchester City vira contra o Watford e avança na Copa da Inglaterra

MANCHESTER - O Manchester City levou um grande susto neste sábado, mas conseguiu evitar uma zebra neste sábado para avançar às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em casa, o time chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Watford, da segunda divisão inglesa, mas virou o placar para 4 a 2, com três gols do atacante Sergio Agüero.

O Watford não se assustou com os 100% de aproveitamento do Manchester City no Etihad Stadium na temporada 2013/2014 do futebol europeu e abriu 2 a 0, com gols de Forestieri, aos 20, e Denney, aos 30 minutos do primeiro tempo.

A reação do Manchester City se deu apenas na etapa final e foi iniciada por Agüero, que empatou o jogo com gols aos 15 e aos 34 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo sérvio Aleksandar Kolarov fez 3 a 2 aos 42 minutos e Agüero definiu o triunfo ao marcar o seu terceiro gol na partida aos 47.

Também neste sábado, o Swansea City avançou com vitória por 2 a 1 sobre o Birmingham City, fora de casa, e o Cardiff City, também como visitante, bateu o Bolton por 1 a 0. O Southampton, em casa, bateu o Yeovil Town por 2 a 0 e o Sunderland, como mandante, superou o Kidderminster por 1 a 0. O Crystal Palace foi o único time da primeira divisão inglesa a ser eliminado neste sábado ao perder para o Wigan por 2 a 1, fora de casa.