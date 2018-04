Manchester City vira e supera o Chelsea em amistoso nos EUA

SAINT LOUIS - O Manchester City, atual vice-campeão inglês, derrotou o Chelsea por 4 a 3, terceiro colocado no torneio nacional e campeão da Liga Europa, com uma virada espetacular em uma partida amistosa disputada na noite de quinta-feira em Saint Louis, nos Estados Unidos, que atraiu um público de mais de 48 mil pessoas.

O Chelsea abriu 3 a 0 no amistoso, com gols do senegalês Demba Ba, aos 14 minutos do primeiro tempo, do espanhol Cezar Azpilicueta, de pênalti, aos 45, e do brasileiro Oscar, aos oito minutos do segundo tempo. O Manchester City, porém, conseguiu uma improvável virada nos 30 minutos finais do jogo.

Aos 17 minutos, o espanhol Javi García marcou o primeiro gol do Manchester City. O bósnio Edin Dzeko empatou o duelo com gols aos 19 e aos 39 minutos. A virada do time de Manchester foi selada aos 46 minutos por Richards.

Chelsea e Manchester City permanecem nos Estados Unidos para a disputa de mais um amistoso. No sábado, as equipes inglesas vão duelar em Nova York, no Yankee Stadium.